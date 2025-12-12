クォートセクション
通貨 / DRDB
DRDB: ローマンDBDRアクイジション

10.45 USD 0.00 (0.00%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

DRDBの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり10.45の安値と10.45の高値で取引されました。

ローマンDBDRアクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DRDB株の現在の価格は？

ローマンDBDRアクイジションの株価は本日10.45です。10.45 - 10.45内で取引され、前日の終値は10.45、取引量は30に達しました。DRDBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ローマンDBDRアクイジションの株は配当を出しますか？

ローマンDBDRアクイジションの現在の価格は10.45です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.88%やUSDにも注目します。DRDBの動きはライブチャートで確認できます。

DRDB株を買う方法は？

ローマンDBDRアクイジションの株は現在10.45で購入可能です。注文は通常10.45または10.75付近で行われ、30や0.00%が市場の動きを示します。DRDBの最新情報はライブチャートで確認できます。

DRDB株に投資する方法は？

ローマンDBDRアクイジションへの投資では、年間の値幅9.87 - 10.47と現在の10.45を考慮します。注文は多くの場合10.45や10.75で行われる前に、0.19%や1.26%と比較されます。DRDBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ローマンDBDRアクイジションの株の最高値は？

ローマンDBDRアクイジションの過去1年の最高値は10.47でした。9.87 - 10.47内で株価は大きく変動し、10.45と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ローマンDBDRアクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ローマンDBDRアクイジションの株の最低値は？

ローマンDBDRアクイジション(DRDB)の年間最安値は9.87でした。現在の10.45や9.87 - 10.47と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DRDBの動きはライブチャートで確認できます。

DRDBの株式分割はいつ行われましたか？

ローマンDBDRアクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.45、5.88%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.45 10.45
1年のレンジ
9.87 10.47
以前の終値
10.45
始値
10.45
買値
10.45
買値
10.75
安値
10.45
高値
10.45
出来高
30
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
0.19%
6ヶ月の変化
1.26%
1年の変化
5.88%
