- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
DRDB: ローマンDBDRアクイジション
DRDBの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり10.45の安値と10.45の高値で取引されました。
ローマンDBDRアクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
DRDB株の現在の価格は？
ローマンDBDRアクイジションの株価は本日10.45です。10.45 - 10.45内で取引され、前日の終値は10.45、取引量は30に達しました。DRDBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ローマンDBDRアクイジションの株は配当を出しますか？
ローマンDBDRアクイジションの現在の価格は10.45です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.88%やUSDにも注目します。DRDBの動きはライブチャートで確認できます。
DRDB株を買う方法は？
ローマンDBDRアクイジションの株は現在10.45で購入可能です。注文は通常10.45または10.75付近で行われ、30や0.00%が市場の動きを示します。DRDBの最新情報はライブチャートで確認できます。
DRDB株に投資する方法は？
ローマンDBDRアクイジションへの投資では、年間の値幅9.87 - 10.47と現在の10.45を考慮します。注文は多くの場合10.45や10.75で行われる前に、0.19%や1.26%と比較されます。DRDBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ローマンDBDRアクイジションの株の最高値は？
ローマンDBDRアクイジションの過去1年の最高値は10.47でした。9.87 - 10.47内で株価は大きく変動し、10.45と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ローマンDBDRアクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ローマンDBDRアクイジションの株の最低値は？
ローマンDBDRアクイジション(DRDB)の年間最安値は9.87でした。現在の10.45や9.87 - 10.47と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DRDBの動きはライブチャートで確認できます。
DRDBの株式分割はいつ行われましたか？
ローマンDBDRアクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.45、5.88%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.45
- 始値
- 10.45
- 買値
- 10.45
- 買値
- 10.75
- 安値
- 10.45
- 高値
- 10.45
- 出来高
- 30
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 0.19%
- 6ヶ月の変化
- 1.26%
- 1年の変化
- 5.88%
- 実際
- 414
- 期待
- 前
- 413
- 実際
- 548
- 期待
- 前
- 549
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前