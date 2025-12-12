- Aperçu
DRDB: Roman DBDR Acquisition Corp. II
Le taux de change de DRDB a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.45 et à un maximum de 10.45.
Suivez la dynamique Roman DBDR Acquisition Corp. II. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DRDB aujourd'hui ?
L'action Roman DBDR Acquisition Corp. II est cotée à 10.45 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.45 - 10.45, a clôturé hier à 10.45 et son volume d'échange a atteint 30. Le graphique en temps réel du cours de DRDB présente ces mises à jour.
L'action Roman DBDR Acquisition Corp. II verse-t-elle des dividendes ?
Roman DBDR Acquisition Corp. II est actuellement valorisé à 10.45. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.88% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DRDB.
Comment acheter des actions DRDB ?
Vous pouvez acheter des actions Roman DBDR Acquisition Corp. II au cours actuel de 10.45. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.45 ou de 10.75, le 30 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DRDB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DRDB ?
Investir dans Roman DBDR Acquisition Corp. II implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.87 - 10.47 et le prix actuel 10.45. Beaucoup comparent 0.19% et 1.26% avant de passer des ordres à 10.45 ou 10.75. Consultez le graphique du cours de DRDB en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Roman DBDR Acquisition Corp. II ?
Le cours le plus élevé de Roman DBDR Acquisition Corp. II l'année dernière était 10.47. Au cours de 9.87 - 10.47, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.45 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Roman DBDR Acquisition Corp. II sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Roman DBDR Acquisition Corp. II ?
Le cours le plus bas de Roman DBDR Acquisition Corp. II (DRDB) sur l'année a été 9.87. Sa comparaison avec 10.45 et 9.87 - 10.47 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DRDB sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DRDB a-t-elle été divisée ?
Roman DBDR Acquisition Corp. II a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.45 et 5.88% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.45
- Ouverture
- 10.45
- Bid
- 10.45
- Ask
- 10.75
- Plus Bas
- 10.45
- Plus Haut
- 10.45
- Volume
- 30
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 0.19%
- Changement à 6 Mois
- 1.26%
- Changement Annuel
- 5.88%
