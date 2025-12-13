DRDB: Roman DBDR Acquisition Corp. II
今日DRDB汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点10.43和高点10.43进行交易。
关注Roman DBDR Acquisition Corp. II动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DRDB股票今天的价格是多少？
Roman DBDR Acquisition Corp. II股票今天的定价为10.43。它在10.43 - 10.43范围内交易，昨天的收盘价为10.45，交易量达到1。DRDB的实时价格图表显示了这些更新。
Roman DBDR Acquisition Corp. II股票是否支付股息？
Roman DBDR Acquisition Corp. II目前的价值为10.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.67%和USD。实时查看图表以跟踪DRDB走势。
如何购买DRDB股票？
您可以以10.43的当前价格购买Roman DBDR Acquisition Corp. II股票。订单通常设置在10.43或10.73附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注DRDB的实时图表更新。
如何投资DRDB股票？
投资Roman DBDR Acquisition Corp. II需要考虑年度范围9.87 - 10.47和当前价格10.43。许多人在以10.43或10.73下订单之前，会比较0.00%和。实时查看DRDB价格图表，了解每日变化。
Roman DBDR Acquisition Corp. II股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Roman DBDR Acquisition Corp. II的最高价格是10.47。在9.87 - 10.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roman DBDR Acquisition Corp. II的绩效。
Roman DBDR Acquisition Corp. II股票的最低价格是多少？
Roman DBDR Acquisition Corp. II（DRDB）的最低价格为9.87。将其与当前的10.43和9.87 - 10.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DRDB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DRDB股票是什么时候拆分的？
Roman DBDR Acquisition Corp. II历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.45和5.67%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.45
- 开盘价
- 10.43
- 卖价
- 10.43
- 买价
- 10.73
- 最低价
- 10.43
- 最高价
- 10.43
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.19%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- 1.07%
- 年变化
- 5.67%