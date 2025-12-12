- Обзор рынка
DRDB: Roman DBDR Acquisition Corp. II
Курс DRDB за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.45, а максимальная — 10.45.
Следите за динамикой Roman DBDR Acquisition Corp. II. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DRDB сегодня?
Roman DBDR Acquisition Corp. II (DRDB) сегодня оценивается на уровне 10.45. Инструмент торгуется в пределах 10.45 - 10.45, вчерашнее закрытие составило 10.45, а торговый объем достиг 30. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DRDB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roman DBDR Acquisition Corp. II?
Roman DBDR Acquisition Corp. II в настоящее время оценивается в 10.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.88% и USD. Отслеживайте движения DRDB на графике в реальном времени.
Как купить акции DRDB?
Вы можете купить акции Roman DBDR Acquisition Corp. II (DRDB) по текущей цене 10.45. Ордера обычно размещаются около 10.45 или 10.75, тогда как 30 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DRDB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DRDB?
Инвестирование в Roman DBDR Acquisition Corp. II предполагает учет годового диапазона 9.87 - 10.47 и текущей цены 10.45. Многие сравнивают 0.19% и 1.26% перед размещением ордеров на 10.45 или 10.75. Изучайте ежедневные изменения цены DRDB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Roman DBDR Acquisition Corp. II?
Самая высокая цена Roman DBDR Acquisition Corp. II (DRDB) за последний год составила 10.47. Акции заметно колебались в пределах 9.87 - 10.47, сравнение с 10.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roman DBDR Acquisition Corp. II на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Roman DBDR Acquisition Corp. II?
Самая низкая цена Roman DBDR Acquisition Corp. II (DRDB) за год составила 9.87. Сравнение с текущими 10.45 и 9.87 - 10.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DRDB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DRDB?
В прошлом Roman DBDR Acquisition Corp. II проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.45 и 5.88% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.45
- Open
- 10.45
- Bid
- 10.45
- Ask
- 10.75
- Low
- 10.45
- High
- 10.45
- Объем
- 30
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.19%
- 6-месячное изменение
- 1.26%
- Годовое изменение
- 5.88%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.