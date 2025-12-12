КотировкиРазделы
DRDB: Roman DBDR Acquisition Corp. II

10.45 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DRDB за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.45, а максимальная — 10.45.

Следите за динамикой Roman DBDR Acquisition Corp. II. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DRDB сегодня?

Roman DBDR Acquisition Corp. II (DRDB) сегодня оценивается на уровне 10.45. Инструмент торгуется в пределах 10.45 - 10.45, вчерашнее закрытие составило 10.45, а торговый объем достиг 30. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DRDB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roman DBDR Acquisition Corp. II?

Roman DBDR Acquisition Corp. II в настоящее время оценивается в 10.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.88% и USD. Отслеживайте движения DRDB на графике в реальном времени.

Как купить акции DRDB?

Вы можете купить акции Roman DBDR Acquisition Corp. II (DRDB) по текущей цене 10.45. Ордера обычно размещаются около 10.45 или 10.75, тогда как 30 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DRDB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DRDB?

Инвестирование в Roman DBDR Acquisition Corp. II предполагает учет годового диапазона 9.87 - 10.47 и текущей цены 10.45. Многие сравнивают 0.19% и 1.26% перед размещением ордеров на 10.45 или 10.75. Изучайте ежедневные изменения цены DRDB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Roman DBDR Acquisition Corp. II?

Самая высокая цена Roman DBDR Acquisition Corp. II (DRDB) за последний год составила 10.47. Акции заметно колебались в пределах 9.87 - 10.47, сравнение с 10.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roman DBDR Acquisition Corp. II на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Roman DBDR Acquisition Corp. II?

Самая низкая цена Roman DBDR Acquisition Corp. II (DRDB) за год составила 9.87. Сравнение с текущими 10.45 и 9.87 - 10.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DRDB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DRDB?

В прошлом Roman DBDR Acquisition Corp. II проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.45 и 5.88% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.45 10.45
Годовой диапазон
9.87 10.47
Предыдущее закрытие
10.45
Open
10.45
Bid
10.45
Ask
10.75
Low
10.45
High
10.45
Объем
30
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.19%
6-месячное изменение
1.26%
Годовое изменение
5.88%
12 декабря, пятница
18:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
414
Прог.
Пред.
413
18:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
548
Прог.
Пред.
549
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.