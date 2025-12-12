- Übersicht
DRDB: Roman DBDR Acquisition Corp. II
Der Wechselkurs von DRDB hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.45 bis zu einem Hoch von 10.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die Roman DBDR Acquisition Corp. II-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DRDB heute?
Die Aktie von Roman DBDR Acquisition Corp. II (DRDB) notiert heute bei 10.45. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.45 - 10.45 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.45 und das Handelsvolumen erreichte 30. Das Live-Chart von DRDB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DRDB Dividenden?
Roman DBDR Acquisition Corp. II wird derzeit mit 10.45 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.88% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DRDB zu verfolgen.
Wie kaufe ich DRDB-Aktien?
Sie können Aktien von Roman DBDR Acquisition Corp. II (DRDB) zum aktuellen Kurs von 10.45 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.45 oder 10.75 platziert, während 30 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DRDB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DRDB-Aktien?
Bei einer Investition in Roman DBDR Acquisition Corp. II müssen die jährliche Spanne 9.87 - 10.47 und der aktuelle Kurs 10.45 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.19% und 1.26%, bevor sie Orders zu 10.45 oder 10.75 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DRDB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Roman DBDR Acquisition Corp. II?
Der höchste Kurs von Roman DBDR Acquisition Corp. II (DRDB) im vergangenen Jahr lag bei 10.47. Innerhalb von 9.87 - 10.47 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.45 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Roman DBDR Acquisition Corp. II mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Roman DBDR Acquisition Corp. II?
Der niedrigste Kurs von Roman DBDR Acquisition Corp. II (DRDB) im Laufe des Jahres betrug 9.87. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.45 und der Spanne 9.87 - 10.47 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DRDB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DRDB statt?
Roman DBDR Acquisition Corp. II hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.45 und 5.88% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.45
- Eröffnung
- 10.45
- Bid
- 10.45
- Ask
- 10.75
- Tief
- 10.45
- Hoch
- 10.45
- Volumen
- 30
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.19%
- 6-Monatsänderung
- 1.26%
- Jahresänderung
- 5.88%
