通貨 / DADA
DADA: Dada Nexus Limited - American Depositary Shares

1.96 USD 0.03 (1.51%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DADAの今日の為替レートは、-1.51%変化しました。日中、通貨は1あたり1.94の安値と1.99の高値で取引されました。

Dada Nexus Limited - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

DADA News

1日のレンジ
1.94 1.99
1年のレンジ
1.04 2.52
以前の終値
1.99
始値
1.97
買値
1.96
買値
2.26
安値
1.94
高値
1.99
出来高
1.808 K
1日の変化
-1.51%
1ヶ月の変化
-2.97%
6ヶ月の変化
60.66%
1年の変化
49.62%
