DADA: Dada Nexus Limited - American Depositary Shares
1.96 USD 0.03 (1.51%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DADAの今日の為替レートは、-1.51%変化しました。日中、通貨は1あたり1.94の安値と1.99の高値で取引されました。
Dada Nexus Limited - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
1.94 1.99
1年のレンジ
1.04 2.52
- 以前の終値
- 1.99
- 始値
- 1.97
- 買値
- 1.96
- 買値
- 2.26
- 安値
- 1.94
- 高値
- 1.99
- 出来高
- 1.808 K
- 1日の変化
- -1.51%
- 1ヶ月の変化
- -2.97%
- 6ヶ月の変化
- 60.66%
- 1年の変化
- 49.62%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K