Валюты / DADA
DADA: Dada Nexus Limited - American Depositary Shares
1.96 USD 0.03 (1.51%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DADA за сегодня изменился на -1.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.94, а максимальная — 1.99.
Следите за динамикой Dada Nexus Limited - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.94 1.99
Годовой диапазон
1.04 2.52
- Предыдущее закрытие
- 1.99
- Open
- 1.97
- Bid
- 1.96
- Ask
- 2.26
- Low
- 1.94
- High
- 1.99
- Объем
- 1.808 K
- Дневное изменение
- -1.51%
- Месячное изменение
- -2.97%
- 6-месячное изменение
- 60.66%
- Годовое изменение
- 49.62%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.