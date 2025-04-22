КотировкиРазделы
Валюты / DADA
DADA: Dada Nexus Limited - American Depositary Shares

1.96 USD 0.03 (1.51%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DADA за сегодня изменился на -1.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.94, а максимальная — 1.99.

Следите за динамикой Dada Nexus Limited - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
1.94 1.99
Годовой диапазон
1.04 2.52
Предыдущее закрытие
1.99
Open
1.97
Bid
1.96
Ask
2.26
Low
1.94
High
1.99
Объем
1.808 K
Дневное изменение
-1.51%
Месячное изменение
-2.97%
6-месячное изменение
60.66%
Годовое изменение
49.62%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.