Valute / DADA
DADA: Dada Nexus Limited - American Depositary Shares
1.96 USD 0.03 (1.51%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DADA ha avuto una variazione del -1.51% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.94 e ad un massimo di 1.99.
Segui le dinamiche di Dada Nexus Limited - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.94 1.99
Intervallo Annuale
1.04 2.52
- Chiusura Precedente
- 1.99
- Apertura
- 1.97
- Bid
- 1.96
- Ask
- 2.26
- Minimo
- 1.94
- Massimo
- 1.99
- Volume
- 1.808 K
- Variazione giornaliera
- -1.51%
- Variazione Mensile
- -2.97%
- Variazione Semestrale
- 60.66%
- Variazione Annuale
- 49.62%
20 settembre, sabato