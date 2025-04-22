QuotazioniSezioni
Valute / DADA
Tornare a Azioni

DADA: Dada Nexus Limited - American Depositary Shares

1.96 USD 0.03 (1.51%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DADA ha avuto una variazione del -1.51% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.94 e ad un massimo di 1.99.

Segui le dinamiche di Dada Nexus Limited - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • D1
  • W1
  • MN

DADA News

Intervallo Giornaliero
1.94 1.99
Intervallo Annuale
1.04 2.52
Chiusura Precedente
1.99
Apertura
1.97
Bid
1.96
Ask
2.26
Minimo
1.94
Massimo
1.99
Volume
1.808 K
Variazione giornaliera
-1.51%
Variazione Mensile
-2.97%
Variazione Semestrale
60.66%
Variazione Annuale
49.62%
20 settembre, sabato