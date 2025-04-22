Währungen / DADA
DADA: Dada Nexus Limited - American Depositary Shares
1.96 USD 0.03 (1.51%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DADA hat sich für heute um -1.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.94 bis zu einem Hoch von 1.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dada Nexus Limited - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.94 1.99
Jahresspanne
1.04 2.52
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.99
- Eröffnung
- 1.97
- Bid
- 1.96
- Ask
- 2.26
- Tief
- 1.94
- Hoch
- 1.99
- Volumen
- 1.808 K
- Tagesänderung
- -1.51%
- Monatsänderung
- -2.97%
- 6-Monatsänderung
- 60.66%
- Jahresänderung
- 49.62%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K