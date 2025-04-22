Divisas / DADA
DADA: Dada Nexus Limited - American Depositary Shares
1.96 USD 0.03 (1.51%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DADA de hoy ha cambiado un -1.51%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.94, mientras que el máximo ha alcanzado 1.99.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dada Nexus Limited - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
1.94 1.99
Rango anual
1.04 2.52
- Cierres anteriores
- 1.99
- Open
- 1.97
- Bid
- 1.96
- Ask
- 2.26
- Low
- 1.94
- High
- 1.99
- Volumen
- 1.808 K
- Cambio diario
- -1.51%
- Cambio mensual
- -2.97%
- Cambio a 6 meses
- 60.66%
- Cambio anual
- 49.62%
