通貨 / CVKD
CVKD: Cadrenal Therapeutics Inc

13.34 USD 0.70 (5.54%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CVKDの今日の為替レートは、5.54%変化しました。日中、通貨は1あたり12.92の安値と13.49の高値で取引されました。

Cadrenal Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
12.92 13.49
1年のレンジ
10.00 22.90
以前の終値
12.64
始値
12.92
買値
13.34
買値
13.64
安値
12.92
高値
13.49
出来高
41
1日の変化
5.54%
1ヶ月の変化
6.63%
6ヶ月の変化
-21.48%
1年の変化
-4.78%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K