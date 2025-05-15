QuotazioniSezioni
Valute / CVKD
Tornare a Azioni

CVKD: Cadrenal Therapeutics Inc

13.17 USD 0.17 (1.27%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CVKD ha avuto una variazione del -1.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.99 e ad un massimo di 13.36.

Segui le dinamiche di Cadrenal Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CVKD News

Intervallo Giornaliero
12.99 13.36
Intervallo Annuale
10.00 22.90
Chiusura Precedente
13.34
Apertura
13.36
Bid
13.17
Ask
13.47
Minimo
12.99
Massimo
13.36
Volume
57
Variazione giornaliera
-1.27%
Variazione Mensile
5.28%
Variazione Semestrale
-22.48%
Variazione Annuale
-6.00%
21 settembre, domenica