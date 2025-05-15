Valute / CVKD
CVKD: Cadrenal Therapeutics Inc
13.17 USD 0.17 (1.27%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CVKD ha avuto una variazione del -1.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.99 e ad un massimo di 13.36.
Segui le dinamiche di Cadrenal Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
12.99 13.36
Intervallo Annuale
10.00 22.90
- Chiusura Precedente
- 13.34
- Apertura
- 13.36
- Bid
- 13.17
- Ask
- 13.47
- Minimo
- 12.99
- Massimo
- 13.36
- Volume
- 57
- Variazione giornaliera
- -1.27%
- Variazione Mensile
- 5.28%
- Variazione Semestrale
- -22.48%
- Variazione Annuale
- -6.00%
21 settembre, domenica