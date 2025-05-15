Divisas / CVKD
CVKD: Cadrenal Therapeutics Inc
12.64 USD 0.71 (5.32%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CVKD de hoy ha cambiado un -5.32%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.50, mientras que el máximo ha alcanzado 13.36.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cadrenal Therapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CVKD News
- Cadrenal Therapeutics adquiere la cartera de anticoagulantes de eXIthera
- Cadrenal Therapeutics acquires eXIthera’s anticoagulant portfolio
- Cadrenal Therapeutics director resigns; annual meeting set for September
- Cadrenal Therapeutics to Engage Potential Partners at BIO International Convention 2025
- Cadrenal Therapeutics advances in tecarfarin production
Rango diario
12.50 13.36
Rango anual
10.00 22.90
- Cierres anteriores
- 13.35
- Open
- 13.17
- Bid
- 12.64
- Ask
- 12.94
- Low
- 12.50
- High
- 13.36
- Volumen
- 33
- Cambio diario
- -5.32%
- Cambio mensual
- 1.04%
- Cambio a 6 meses
- -25.60%
- Cambio anual
- -9.78%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B