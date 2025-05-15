Валюты / CVKD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CVKD: Cadrenal Therapeutics Inc
13.35 USD 0.01 (0.07%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CVKD за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.17, а максимальная — 13.55.
Следите за динамикой Cadrenal Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
13.17 13.55
Годовой диапазон
10.00 22.90
- Предыдущее закрытие
- 13.36
- Open
- 13.49
- Bid
- 13.35
- Ask
- 13.65
- Low
- 13.17
- High
- 13.55
- Объем
- 62
- Дневное изменение
- -0.07%
- Месячное изменение
- 6.71%
- 6-месячное изменение
- -21.42%
- Годовое изменение
- -4.71%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.