CVKD: Cadrenal Therapeutics Inc
13.16 USD 0.18 (1.35%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CVKD hat sich für heute um -1.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.01 bis zu einem Hoch von 13.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cadrenal Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
13.01 13.36
Jahresspanne
10.00 22.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.34
- Eröffnung
- 13.36
- Bid
- 13.16
- Ask
- 13.46
- Tief
- 13.01
- Hoch
- 13.36
- Volumen
- 33
- Tagesänderung
- -1.35%
- Monatsänderung
- 5.20%
- 6-Monatsänderung
- -22.54%
- Jahresänderung
- -6.07%
