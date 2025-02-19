クォートセクション
通貨 / CRVO
CRVO: CervoMed Inc

8.10 USD 0.31 (3.98%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CRVOの今日の為替レートは、3.98%変化しました。日中、通貨は1あたり7.79の安値と8.17の高値で取引されました。

CervoMed Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
7.79 8.17
1年のレンジ
1.80 15.00
以前の終値
7.79
始値
7.87
買値
8.10
買値
8.40
安値
7.79
高値
8.17
出来高
200
1日の変化
3.98%
1ヶ月の変化
-16.06%
6ヶ月の変化
-10.40%
1年の変化
-43.24%
