CRVO: CervoMed Inc

7.79 USD 0.31 (3.83%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

CRVO 환율이 오늘 -3.83%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.79이고 고가는 8.29이었습니다.

CervoMed Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

일일 변동 비율
7.79 8.29
년간 변동
1.80 15.00
이전 종가
8.10
시가
8.29
Bid
7.79
Ask
8.09
저가
7.79
고가
8.29
볼륨
223
일일 변동
-3.83%
월 변동
-19.27%
6개월 변동
-13.83%
년간 변동율
-45.41%
20 9월, 토요일