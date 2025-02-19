KurseKategorien
Währungen / CRVO
Zurück zum Aktien

CRVO: CervoMed Inc

8.05 USD 0.05 (0.62%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CRVO hat sich für heute um -0.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.90 bis zu einem Hoch von 8.29 gehandelt.

Verfolgen Sie die CervoMed Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CRVO News

Tagesspanne
7.90 8.29
Jahresspanne
1.80 15.00
Vorheriger Schlusskurs
8.10
Eröffnung
8.29
Bid
8.05
Ask
8.35
Tief
7.90
Hoch
8.29
Volumen
81
Tagesänderung
-0.62%
Monatsänderung
-16.58%
6-Monatsänderung
-10.95%
Jahresänderung
-43.59%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K