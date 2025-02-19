Währungen / CRVO
CRVO: CervoMed Inc
8.05 USD 0.05 (0.62%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CRVO hat sich für heute um -0.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.90 bis zu einem Hoch von 8.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die CervoMed Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
7.90 8.29
Jahresspanne
1.80 15.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.10
- Eröffnung
- 8.29
- Bid
- 8.05
- Ask
- 8.35
- Tief
- 7.90
- Hoch
- 8.29
- Volumen
- 81
- Tagesänderung
- -0.62%
- Monatsänderung
- -16.58%
- 6-Monatsänderung
- -10.95%
- Jahresänderung
- -43.59%
