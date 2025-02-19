Валюты / CRVO
CRVO: CervoMed Inc
8.11 USD 0.43 (5.04%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CRVO за сегодня изменился на -5.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.03, а максимальная — 8.50.
Следите за динамикой CervoMed Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
8.03 8.50
Годовой диапазон
1.80 15.00
- Предыдущее закрытие
- 8.54
- Open
- 8.41
- Bid
- 8.11
- Ask
- 8.41
- Low
- 8.03
- High
- 8.50
- Объем
- 212
- Дневное изменение
- -5.04%
- Месячное изменение
- -15.96%
- 6-месячное изменение
- -10.29%
- Годовое изменение
- -43.17%
