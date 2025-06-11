通貨 / CGTX
CGTX: Cognition Therapeutics Inc
1.47 USD 0.00 (0.00%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CGTXの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり1.45の安値と1.54の高値で取引されました。
Cognition Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- Cognition’s Alzheimer’s drug trial reaches 75% enrollment milestone
- These Were the 5 Top-Performing Stocks in the Nasdaq Composite in August 2025
- Cognition Therapeutics closes $30 million registered direct offering
- Cognition Therapeutics stock falls after $30 million direct offering
- Why Snowflake Shares Are Trading Higher By 14%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Cognition Therapeutics regains Nasdaq compliance with $1 share price
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.89%
- Cognition Therapeutics stock jumps after FDA confirms Phase 3 design
- Why Sapiens International Shares Are Trading Higher By Around 44%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Cognition Therapeutics aligns with FDA on Alzheimer’s drug phase 3 design
- Cognition (CGTX) Q2 Grant Income Jumps
- Cognition Therapeutics' End-Of-Phase 2 Trial Meeting With FDA Could Kick Off Phase 3 Trial For Its Alzheimer's Candidate Zervimesine - Cognition Therapeutics (NASDAQ:CGTX)
- Cognition Therapeutics reports positive results for Alzheimer’s drug
- Cognition Therapeutics stock soars after DLB study results
- Cognition Therapeutics stock rating reiterated at Buy by H.C. Wainwright
- Cognition Therapeutics stock soars after FDA meeting on Alzheimer’s drug
- Cognition Therapeutics completes FDA end-of-Phase 2 meeting for Alzheimer’s drug
- Cognition Therapeutics Shares Jump 12% After Hours Following Encouraging Phase 2 Alzheimer's Trial Data - Cognition Therapeutics (NASDAQ:CGTX), InMed Pharmaceuticals (NASDAQ:INM)
- Sonnet BioTherapeutics Drops 5% Intraday, Rebounds 14% After Hours Amid Delisting Concerns - Beta Bionics (NASDAQ:BBNX), Cognition Therapeutics (NASDAQ:CGTX)
- Cognition Therapeutics stock maintains Buy rating as Phase 2 trial reaches 50% enrollment
- Cognition Therapeutics’ Alzheimer’s study reaches 50% enrollment
- H.C. Wainwright maintains buy rating on Cognition Therapeutics stock
- Cognition Therapeutics Provides Regulatory Update on Zervimesine (CT1812) in Alzheimer’s Disease and Dementia with Lewy Bodies (DLB)
- Armed With Donation From Trial Participant's Family, Cognition (Nasdaq: CGTX) Initiates Expanded Access Program For Experimental DLB Drug - Cognition Therapeutics (NASDAQ:CGTX)
1日のレンジ
1.45 1.54
1年のレンジ
0.22 3.83
- 以前の終値
- 1.47
- 始値
- 1.47
- 買値
- 1.47
- 買値
- 1.77
- 安値
- 1.45
- 高値
- 1.54
- 出来高
- 1.785 K
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- -37.18%
- 6ヶ月の変化
- 241.86%
- 1年の変化
- 212.77%
