Valute / CGTX
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CGTX: Cognition Therapeutics Inc
1.40 USD 0.07 (4.76%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CGTX ha avuto una variazione del -4.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.32 e ad un massimo di 1.49.
Segui le dinamiche di Cognition Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CGTX News
- Cognition’s Alzheimer’s drug trial reaches 75% enrollment milestone
- These Were the 5 Top-Performing Stocks in the Nasdaq Composite in August 2025
- Cognition Therapeutics closes $30 million registered direct offering
- Cognition Therapeutics stock falls after $30 million direct offering
- Why Snowflake Shares Are Trading Higher By 14%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- Cognition Therapeutics regains Nasdaq compliance with $1 share price
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.89%
- Cognition Therapeutics stock jumps after FDA confirms Phase 3 design
- Why Sapiens International Shares Are Trading Higher By Around 44%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Cognition Therapeutics aligns with FDA on Alzheimer’s drug phase 3 design
- Cognition (CGTX) Q2 Grant Income Jumps
- Cognition Therapeutics' End-Of-Phase 2 Trial Meeting With FDA Could Kick Off Phase 3 Trial For Its Alzheimer's Candidate Zervimesine - Cognition Therapeutics (NASDAQ:CGTX)
- Cognition Therapeutics reports positive results for Alzheimer’s drug
- Cognition Therapeutics stock soars after DLB study results
- Cognition Therapeutics stock rating reiterated at Buy by H.C. Wainwright
- Cognition Therapeutics stock soars after FDA meeting on Alzheimer’s drug
- Cognition Therapeutics completes FDA end-of-Phase 2 meeting for Alzheimer’s drug
- Cognition Therapeutics Shares Jump 12% After Hours Following Encouraging Phase 2 Alzheimer's Trial Data - Cognition Therapeutics (NASDAQ:CGTX), InMed Pharmaceuticals (NASDAQ:INM)
- Sonnet BioTherapeutics Drops 5% Intraday, Rebounds 14% After Hours Amid Delisting Concerns - Beta Bionics (NASDAQ:BBNX), Cognition Therapeutics (NASDAQ:CGTX)
- Cognition Therapeutics stock maintains Buy rating as Phase 2 trial reaches 50% enrollment
- Cognition Therapeutics’ Alzheimer’s study reaches 50% enrollment
- H.C. Wainwright maintains buy rating on Cognition Therapeutics stock
- Cognition Therapeutics Provides Regulatory Update on Zervimesine (CT1812) in Alzheimer’s Disease and Dementia with Lewy Bodies (DLB)
- Armed With Donation From Trial Participant's Family, Cognition (Nasdaq: CGTX) Initiates Expanded Access Program For Experimental DLB Drug - Cognition Therapeutics (NASDAQ:CGTX)
Intervallo Giornaliero
1.32 1.49
Intervallo Annuale
0.22 3.83
- Chiusura Precedente
- 1.47
- Apertura
- 1.46
- Bid
- 1.40
- Ask
- 1.70
- Minimo
- 1.32
- Massimo
- 1.49
- Volume
- 3.200 K
- Variazione giornaliera
- -4.76%
- Variazione Mensile
- -40.17%
- Variazione Semestrale
- 225.58%
- Variazione Annuale
- 197.87%
21 settembre, domenica