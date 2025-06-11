Валюты / CGTX
CGTX: Cognition Therapeutics Inc
1.61 USD 0.07 (4.55%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CGTX за сегодня изменился на 4.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.52, а максимальная — 1.85.
Следите за динамикой Cognition Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
1.52 1.85
Годовой диапазон
0.22 3.83
- Предыдущее закрытие
- 1.54
- Open
- 1.52
- Bid
- 1.61
- Ask
- 1.91
- Low
- 1.52
- High
- 1.85
- Объем
- 4.674 K
- Дневное изменение
- 4.55%
- Месячное изменение
- -31.20%
- 6-месячное изменение
- 274.42%
- Годовое изменение
- 242.55%
