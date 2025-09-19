クォートセクション
通貨 / BRID
BRID: Bridgford Foods Corporation

7.91 USD 0.14 (1.74%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BRIDの今日の為替レートは、-1.74%変化しました。日中、通貨は1あたり7.89の安値と8.02の高値で取引されました。

Bridgford Foods Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
7.89 8.02
1年のレンジ
7.35 10.83
以前の終値
8.05
始値
8.02
買値
7.91
買値
8.21
安値
7.89
高値
8.02
出来高
7
1日の変化
-1.74%
1ヶ月の変化
4.77%
6ヶ月の変化
-1.13%
1年の変化
-12.31%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K