Währungen / BRID
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BRID: Bridgford Foods Corporation
8.04 USD 0.13 (1.64%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BRID hat sich für heute um 1.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.91 bis zu einem Hoch von 8.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bridgford Foods Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
7.91 8.04
Jahresspanne
7.35 10.83
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.91
- Eröffnung
- 7.91
- Bid
- 8.04
- Ask
- 8.34
- Tief
- 7.91
- Hoch
- 8.04
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 1.64%
- Monatsänderung
- 6.49%
- 6-Monatsänderung
- 0.50%
- Jahresänderung
- -10.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K