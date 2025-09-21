Valute / BRID
BRID: Bridgford Foods Corporation
8.05 USD 0.14 (1.77%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BRID ha avuto una variazione del 1.77% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.91 e ad un massimo di 8.05.
Segui le dinamiche di Bridgford Foods Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
7.91 8.05
Intervallo Annuale
7.35 10.83
- Chiusura Precedente
- 7.91
- Apertura
- 7.91
- Bid
- 8.05
- Ask
- 8.35
- Minimo
- 7.91
- Massimo
- 8.05
- Volume
- 14
- Variazione giornaliera
- 1.77%
- Variazione Mensile
- 6.62%
- Variazione Semestrale
- 0.63%
- Variazione Annuale
- -10.75%
21 settembre, domenica