BPOPM: Popular Inc - Popular Capital Trust II - 6.125% Cumulative Mont

25.17 USD 0.04 (0.16%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BPOPMの今日の為替レートは、-0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり25.17の安値と25.17の高値で取引されました。

Popular Inc - Popular Capital Trust II - 6.125% Cumulative Montダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
25.17 25.17
1年のレンジ
24.54 26.09
以前の終値
25.21
始値
25.17
買値
25.17
買値
25.47
安値
25.17
高値
25.17
出来高
1
1日の変化
-0.16%
1ヶ月の変化
0.68%
6ヶ月の変化
-1.56%
1年の変化
-2.71%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K