通貨 / BPOPM
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BPOPM: Popular Inc - Popular Capital Trust II - 6.125% Cumulative Mont
25.17 USD 0.04 (0.16%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BPOPMの今日の為替レートは、-0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり25.17の安値と25.17の高値で取引されました。
Popular Inc - Popular Capital Trust II - 6.125% Cumulative Montダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
25.17 25.17
1年のレンジ
24.54 26.09
- 以前の終値
- 25.21
- 始値
- 25.17
- 買値
- 25.17
- 買値
- 25.47
- 安値
- 25.17
- 高値
- 25.17
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- -0.16%
- 1ヶ月の変化
- 0.68%
- 6ヶ月の変化
- -1.56%
- 1年の変化
- -2.71%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K