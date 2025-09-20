QuotazioniSezioni
BPOPM: Popular Inc - Popular Capital Trust II - 6.125% Cumulative Mont

25.20 USD 0.03 (0.12%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BPOPM ha avuto una variazione del 0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.19 e ad un massimo di 25.20.

Segui le dinamiche di Popular Inc - Popular Capital Trust II - 6.125% Cumulative Mont. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
25.19 25.20
Intervallo Annuale
24.54 26.09
Chiusura Precedente
25.17
Apertura
25.19
Bid
25.20
Ask
25.50
Minimo
25.19
Massimo
25.20
Volume
2
Variazione giornaliera
0.12%
Variazione Mensile
0.80%
Variazione Semestrale
-1.45%
Variazione Annuale
-2.59%
20 settembre, sabato