Divisas / BPOPM
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BPOPM: Popular Inc - Popular Capital Trust II - 6.125% Cumulative Mont
25.17 USD 0.04 (0.16%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BPOPM de hoy ha cambiado un -0.16%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.17, mientras que el máximo ha alcanzado 25.17.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Popular Inc - Popular Capital Trust II - 6.125% Cumulative Mont. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
25.17 25.17
Rango anual
24.54 26.09
- Cierres anteriores
- 25.21
- Open
- 25.17
- Bid
- 25.17
- Ask
- 25.47
- Low
- 25.17
- High
- 25.17
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- -0.16%
- Cambio mensual
- 0.68%
- Cambio a 6 meses
- -1.56%
- Cambio anual
- -2.71%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B