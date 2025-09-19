Währungen / BPOPM
BPOPM: Popular Inc - Popular Capital Trust II - 6.125% Cumulative Mont
25.17 USD 0.04 (0.16%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BPOPM hat sich für heute um -0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.17 bis zu einem Hoch von 25.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die Popular Inc - Popular Capital Trust II - 6.125% Cumulative Mont-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
25.17 25.17
Jahresspanne
24.54 26.09
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.21
- Eröffnung
- 25.17
- Bid
- 25.17
- Ask
- 25.47
- Tief
- 25.17
- Hoch
- 25.17
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -0.16%
- Monatsänderung
- 0.68%
- 6-Monatsänderung
- -1.56%
- Jahresänderung
- -2.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K