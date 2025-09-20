시세섹션
통화 / BPOPM
주식로 돌아가기

BPOPM: Popular Inc - Popular Capital Trust II - 6.125% Cumulative Mont

25.20 USD 0.03 (0.12%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

BPOPM 환율이 오늘 0.12%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 25.19이고 고가는 25.20이었습니다.

Popular Inc - Popular Capital Trust II - 6.125% Cumulative Mont 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
일일 변동 비율
25.19 25.20
년간 변동
24.54 26.09
이전 종가
25.17
시가
25.19
Bid
25.20
Ask
25.50
저가
25.19
고가
25.20
볼륨
2
일일 변동
0.12%
월 변동
0.80%
6개월 변동
-1.45%
년간 변동율
-2.59%
20 9월, 토요일