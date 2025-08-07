通貨 / BOLT
BOLT: Bolt Biotherapeutics Inc
5.29 USD 0.08 (1.49%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BOLTの今日の為替レートは、-1.49%変化しました。日中、通貨は1あたり5.13の安値と5.34の高値で取引されました。
Bolt Biotherapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BOLT News
- Bolt Biotherapeutics stock price target cut to $6 from $20 at Leerink Partners
- Bolt earnings missed by $4.15, revenue topped estimates
- Bolt Biotherapeutics, Inc. (BOLT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- ANI Pharmaceuticals (ANIP) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Phathom Pharmaceuticals, Inc. (PHAT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
1日のレンジ
5.13 5.34
1年のレンジ
0.26 7.35
- 以前の終値
- 5.37
- 始値
- 5.18
- 買値
- 5.29
- 買値
- 5.59
- 安値
- 5.13
- 高値
- 5.34
- 出来高
- 25
- 1日の変化
- -1.49%
- 1ヶ月の変化
- 2.32%
- 6ヶ月の変化
- 1159.52%
- 1年の変化
- 713.85%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K