Währungen / BOLT
BOLT: Bolt Biotherapeutics Inc
5.13 USD 0.16 (3.02%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BOLT hat sich für heute um -3.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.13 bis zu einem Hoch von 5.13 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bolt Biotherapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BOLT News
- Bolt Biotherapeutics stock price target cut to $6 from $20 at Leerink Partners
- Bolt earnings missed by $4.15, revenue topped estimates
- Bolt Biotherapeutics, Inc. (BOLT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- ANI Pharmaceuticals (ANIP) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Phathom Pharmaceuticals, Inc. (PHAT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
Tagesspanne
5.13 5.13
Jahresspanne
0.26 7.35
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.29
- Eröffnung
- 5.13
- Bid
- 5.13
- Ask
- 5.43
- Tief
- 5.13
- Hoch
- 5.13
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -3.02%
- Monatsänderung
- -0.77%
- 6-Monatsänderung
- 1121.43%
- Jahresänderung
- 689.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K