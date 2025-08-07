Valute / BOLT
BOLT: Bolt Biotherapeutics Inc
5.31 USD 0.02 (0.38%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BOLT ha avuto una variazione del 0.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.13 e ad un massimo di 5.40.
Segui le dinamiche di Bolt Biotherapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BOLT News
- Bolt Biotherapeutics stock price target cut to $6 from $20 at Leerink Partners
- Bolt earnings missed by $4.15, revenue topped estimates
- Bolt Biotherapeutics, Inc. (BOLT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- ANI Pharmaceuticals (ANIP) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Phathom Pharmaceuticals, Inc. (PHAT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
Intervallo Giornaliero
5.13 5.40
Intervallo Annuale
0.26 7.35
- Chiusura Precedente
- 5.29
- Apertura
- 5.13
- Bid
- 5.31
- Ask
- 5.61
- Minimo
- 5.13
- Massimo
- 5.40
- Volume
- 19
- Variazione giornaliera
- 0.38%
- Variazione Mensile
- 2.71%
- Variazione Semestrale
- 1164.29%
- Variazione Annuale
- 716.92%
21 settembre, domenica