QuotazioniSezioni
Valute / BOLT
Tornare a Azioni

BOLT: Bolt Biotherapeutics Inc

5.31 USD 0.02 (0.38%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BOLT ha avuto una variazione del 0.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.13 e ad un massimo di 5.40.

Segui le dinamiche di Bolt Biotherapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BOLT News

Intervallo Giornaliero
5.13 5.40
Intervallo Annuale
0.26 7.35
Chiusura Precedente
5.29
Apertura
5.13
Bid
5.31
Ask
5.61
Minimo
5.13
Massimo
5.40
Volume
19
Variazione giornaliera
0.38%
Variazione Mensile
2.71%
Variazione Semestrale
1164.29%
Variazione Annuale
716.92%
21 settembre, domenica