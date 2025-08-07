Devises / BOLT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BOLT: Bolt Biotherapeutics Inc
5.31 USD 0.02 (0.38%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BOLT a changé de 0.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.13 et à un maximum de 5.40.
Suivez la dynamique Bolt Biotherapeutics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BOLT Nouvelles
- Bolt Biotherapeutics stock price target cut to $6 from $20 at Leerink Partners
- Bolt earnings missed by $4.15, revenue topped estimates
- Bolt Biotherapeutics, Inc. (BOLT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- ANI Pharmaceuticals (ANIP) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Phathom Pharmaceuticals, Inc. (PHAT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
Range quotidien
5.13 5.40
Range Annuel
0.26 7.35
- Clôture Précédente
- 5.29
- Ouverture
- 5.13
- Bid
- 5.31
- Ask
- 5.61
- Plus Bas
- 5.13
- Plus Haut
- 5.40
- Volume
- 19
- Changement quotidien
- 0.38%
- Changement Mensuel
- 2.71%
- Changement à 6 Mois
- 1164.29%
- Changement Annuel
- 716.92%
20 septembre, samedi