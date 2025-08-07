Валюты / BOLT
BOLT: Bolt Biotherapeutics Inc
5.14 USD 0.18 (3.38%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BOLT за сегодня изменился на -3.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.04, а максимальная — 5.25.
Следите за динамикой Bolt Biotherapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BOLT
- Bolt Biotherapeutics stock price target cut to $6 from $20 at Leerink Partners
- Bolt earnings missed by $4.15, revenue topped estimates
- Bolt Biotherapeutics, Inc. (BOLT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- ANI Pharmaceuticals (ANIP) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Phathom Pharmaceuticals, Inc. (PHAT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
Дневной диапазон
5.04 5.25
Годовой диапазон
0.26 7.35
- Предыдущее закрытие
- 5.32
- Open
- 5.04
- Bid
- 5.14
- Ask
- 5.44
- Low
- 5.04
- High
- 5.25
- Объем
- 25
- Дневное изменение
- -3.38%
- Месячное изменение
- -0.58%
- 6-месячное изменение
- 1123.81%
- Годовое изменение
- 690.77%
