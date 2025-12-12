クォートセクション
通貨 / BACC
BACC: ブルー・アクイジション

10.26 USD 0.00 (0.00%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

BACCの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり10.26の安値と10.27の高値で取引されました。

ブルー・アクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BACC株の現在の価格は？

ブルー・アクイジションの株価は本日10.26です。10.26 - 10.27内で取引され、前日の終値は10.26、取引量は29に達しました。BACCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ブルー・アクイジションの株は配当を出しますか？

ブルー・アクイジションの現在の価格は10.26です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.81%やUSDにも注目します。BACCの動きはライブチャートで確認できます。

BACC株を買う方法は？

ブルー・アクイジションの株は現在10.26で購入可能です。注文は通常10.26または10.56付近で行われ、29や-0.10%が市場の動きを示します。BACCの最新情報はライブチャートで確認できます。

BACC株に投資する方法は？

ブルー・アクイジションへの投資では、年間の値幅9.95 - 10.44と現在の10.26を考慮します。注文は多くの場合10.26や10.56で行われる前に、-0.87%や2.81%と比較されます。BACCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ブルー・アクイジションの株の最高値は？

ブルー・アクイジションの過去1年の最高値は10.44でした。9.95 - 10.44内で株価は大きく変動し、10.26と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ブルー・アクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ブルー・アクイジションの株の最低値は？

ブルー・アクイジション(BACC)の年間最安値は9.95でした。現在の10.26や9.95 - 10.44と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BACCの動きはライブチャートで確認できます。

BACCの株式分割はいつ行われましたか？

ブルー・アクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.26、2.81%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.26 10.27
1年のレンジ
9.95 10.44
以前の終値
10.26
始値
10.27
買値
10.26
買値
10.56
安値
10.26
高値
10.27
出来高
29
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
-0.87%
6ヶ月の変化
2.81%
1年の変化
2.81%
