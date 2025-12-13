BACC: Blue Acquisition Corp
今日BACC汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点10.24和高点10.27进行交易。
关注Blue Acquisition Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BACC股票今天的价格是多少？
Blue Acquisition Corp股票今天的定价为10.24。它在10.24 - 10.27范围内交易，昨天的收盘价为10.26，交易量达到80。BACC的实时价格图表显示了这些更新。
Blue Acquisition Corp股票是否支付股息？
Blue Acquisition Corp目前的价值为10.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.61%和USD。实时查看图表以跟踪BACC走势。
如何购买BACC股票？
您可以以10.24的当前价格购买Blue Acquisition Corp股票。订单通常设置在10.24或10.54附近，而80和-0.29%显示市场活动。立即关注BACC的实时图表更新。
如何投资BACC股票？
投资Blue Acquisition Corp需要考虑年度范围9.95 - 10.44和当前价格10.24。许多人在以10.24或10.54下订单之前，会比较-1.06%和。实时查看BACC价格图表，了解每日变化。
Blue Acquisition Corp股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Blue Acquisition Corp的最高价格是10.44。在9.95 - 10.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Blue Acquisition Corp的绩效。
Blue Acquisition Corp股票的最低价格是多少？
Blue Acquisition Corp（BACC）的最低价格为9.95。将其与当前的10.24和9.95 - 10.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BACC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BACC股票是什么时候拆分的？
Blue Acquisition Corp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.26和2.61%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.26
- 开盘价
- 10.27
- 卖价
- 10.24
- 买价
- 10.54
- 最低价
- 10.24
- 最高价
- 10.27
- 交易量
- 80
- 日变化
- -0.19%
- 月变化
- -1.06%
- 6个月变化
- 2.61%
- 年变化
- 2.61%