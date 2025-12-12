- Panoramica
BACC: Blue Acquisition Corp
Il tasso di cambio BACC ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.26 e ad un massimo di 10.27.
Segui le dinamiche di Blue Acquisition Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BACC oggi?
Oggi le azioni Blue Acquisition Corp sono prezzate a 10.26. Viene scambiato all'interno di 10.26 - 10.27, la chiusura di ieri è stata 10.26 e il volume degli scambi ha raggiunto 28. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BACC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Blue Acquisition Corp pagano dividendi?
Blue Acquisition Corp è attualmente valutato a 10.26. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.81% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BACC.
Come acquistare azioni BACC?
Puoi acquistare azioni Blue Acquisition Corp al prezzo attuale di 10.26. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.26 o 10.56, mentre 28 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BACC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BACC?
Investire in Blue Acquisition Corp implica considerare l'intervallo annuale 9.95 - 10.44 e il prezzo attuale 10.26. Molti confrontano -0.87% e 2.81% prima di effettuare ordini su 10.26 o 10.56. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BACC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Blue Acquisition Corp?
Il prezzo massimo di Blue Acquisition Corp nell'ultimo anno è stato 10.44. All'interno di 9.95 - 10.44, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.26 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Blue Acquisition Corp utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Blue Acquisition Corp?
Il prezzo più basso di Blue Acquisition Corp (BACC) nel corso dell'anno è stato 9.95. Confrontandolo con gli attuali 10.26 e 9.95 - 10.44 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BACC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BACC?
Blue Acquisition Corp ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.26 e 2.81%.
- Chiusura Precedente
- 10.26
- Apertura
- 10.26
- Bid
- 10.26
- Ask
- 10.56
- Minimo
- 10.26
- Massimo
- 10.27
- Volume
- 28
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -0.87%
- Variazione Semestrale
- 2.81%
- Variazione Annuale
- 2.81%
