- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BACC: Blue Acquisition Corp
Курс BACC за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.26, а максимальная — 10.27.
Следите за динамикой Blue Acquisition Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BACC сегодня?
Blue Acquisition Corp (BACC) сегодня оценивается на уровне 10.26. Инструмент торгуется в пределах 10.26 - 10.27, вчерашнее закрытие составило 10.26, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BACC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Blue Acquisition Corp?
Blue Acquisition Corp в настоящее время оценивается в 10.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.81% и USD. Отслеживайте движения BACC на графике в реальном времени.
Как купить акции BACC?
Вы можете купить акции Blue Acquisition Corp (BACC) по текущей цене 10.26. Ордера обычно размещаются около 10.26 или 10.56, тогда как 28 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BACC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BACC?
Инвестирование в Blue Acquisition Corp предполагает учет годового диапазона 9.95 - 10.44 и текущей цены 10.26. Многие сравнивают -0.87% и 2.81% перед размещением ордеров на 10.26 или 10.56. Изучайте ежедневные изменения цены BACC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Blue Acquisition Corp?
Самая высокая цена Blue Acquisition Corp (BACC) за последний год составила 10.44. Акции заметно колебались в пределах 9.95 - 10.44, сравнение с 10.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Blue Acquisition Corp на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Blue Acquisition Corp?
Самая низкая цена Blue Acquisition Corp (BACC) за год составила 9.95. Сравнение с текущими 10.26 и 9.95 - 10.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BACC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BACC?
В прошлом Blue Acquisition Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.26 и 2.81% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.26
- Open
- 10.26
- Bid
- 10.26
- Ask
- 10.56
- Low
- 10.26
- High
- 10.27
- Объем
- 28
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -0.87%
- 6-месячное изменение
- 2.81%
- Годовое изменение
- 2.81%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.