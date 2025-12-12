КотировкиРазделы
BACC: Blue Acquisition Corp

10.26 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BACC за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.26, а максимальная — 10.27.

Следите за динамикой Blue Acquisition Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BACC сегодня?

Blue Acquisition Corp (BACC) сегодня оценивается на уровне 10.26. Инструмент торгуется в пределах 10.26 - 10.27, вчерашнее закрытие составило 10.26, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BACC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Blue Acquisition Corp?

Blue Acquisition Corp в настоящее время оценивается в 10.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.81% и USD. Отслеживайте движения BACC на графике в реальном времени.

Как купить акции BACC?

Вы можете купить акции Blue Acquisition Corp (BACC) по текущей цене 10.26. Ордера обычно размещаются около 10.26 или 10.56, тогда как 28 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BACC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BACC?

Инвестирование в Blue Acquisition Corp предполагает учет годового диапазона 9.95 - 10.44 и текущей цены 10.26. Многие сравнивают -0.87% и 2.81% перед размещением ордеров на 10.26 или 10.56. Изучайте ежедневные изменения цены BACC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Blue Acquisition Corp?

Самая высокая цена Blue Acquisition Corp (BACC) за последний год составила 10.44. Акции заметно колебались в пределах 9.95 - 10.44, сравнение с 10.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Blue Acquisition Corp на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Blue Acquisition Corp?

Самая низкая цена Blue Acquisition Corp (BACC) за год составила 9.95. Сравнение с текущими 10.26 и 9.95 - 10.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BACC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BACC?

В прошлом Blue Acquisition Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.26 и 2.81% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.26 10.27
Годовой диапазон
9.95 10.44
Предыдущее закрытие
10.26
Open
10.26
Bid
10.26
Ask
10.56
Low
10.26
High
10.27
Объем
28
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
-0.87%
6-месячное изменение
2.81%
Годовое изменение
2.81%
