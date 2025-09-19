通貨 / ATH-PA
ATH-PA: Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0
25.18 USD 0.03 (0.12%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ATH-PAの今日の為替レートは、-0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり25.08の安値と25.33の高値で取引されました。
Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
25.08 25.33
1年のレンジ
21.60 25.54
- 以前の終値
- 25.21
- 始値
- 25.15
- 買値
- 25.18
- 買値
- 25.48
- 安値
- 25.08
- 高値
- 25.33
- 出来高
- 57
- 1日の変化
- -0.12%
- 1ヶ月の変化
- 0.32%
- 6ヶ月の変化
- 4.35%
- 1年の変化
- 4.35%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K