Valute / ATH-PA
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ATH-PA: Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0
25.25 USD 0.01 (0.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ATH-PA ha avuto una variazione del -0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.05 e ad un massimo di 25.30.
Segui le dinamiche di Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
25.05 25.30
Intervallo Annuale
21.60 25.54
- Chiusura Precedente
- 25.26
- Apertura
- 25.23
- Bid
- 25.25
- Ask
- 25.55
- Minimo
- 25.05
- Massimo
- 25.30
- Volume
- 105
- Variazione giornaliera
- -0.04%
- Variazione Mensile
- 0.60%
- Variazione Semestrale
- 4.64%
- Variazione Annuale
- 4.64%