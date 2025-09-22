QuotazioniSezioni
Valute / ATH-PA
Tornare a Azioni

ATH-PA: Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0

25.25 USD 0.01 (0.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ATH-PA ha avuto una variazione del -0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.05 e ad un massimo di 25.30.

Segui le dinamiche di Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
25.05 25.30
Intervallo Annuale
21.60 25.54
Chiusura Precedente
25.26
Apertura
25.23
Bid
25.25
Ask
25.55
Minimo
25.05
Massimo
25.30
Volume
105
Variazione giornaliera
-0.04%
Variazione Mensile
0.60%
Variazione Semestrale
4.64%
Variazione Annuale
4.64%
22 settembre, lunedì
13:45
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev