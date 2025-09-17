Валюты / ATH-PA
ATH-PA: Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0
25.32 USD 0.12 (0.48%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ATH-PA за сегодня изменился на 0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.08, а максимальная — 25.34.
Следите за динамикой Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
25.08 25.34
Годовой диапазон
21.60 25.54
- Предыдущее закрытие
- 25.20
- Open
- 25.19
- Bid
- 25.32
- Ask
- 25.62
- Low
- 25.08
- High
- 25.34
- Объем
- 56
- Дневное изменение
- 0.48%
- Месячное изменение
- 0.88%
- 6-месячное изменение
- 4.93%
- Годовое изменение
- 4.93%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.