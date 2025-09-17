КотировкиРазделы
ATH-PA: Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0

25.32 USD 0.12 (0.48%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ATH-PA за сегодня изменился на 0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.08, а максимальная — 25.34.

Следите за динамикой Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
25.08 25.34
Годовой диапазон
21.60 25.54
Предыдущее закрытие
25.20
Open
25.19
Bid
25.32
Ask
25.62
Low
25.08
High
25.34
Объем
56
Дневное изменение
0.48%
Месячное изменение
0.88%
6-месячное изменение
4.93%
Годовое изменение
4.93%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.