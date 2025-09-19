KurseKategorien
Währungen / ATH-PA
Zurück zum Aktien

ATH-PA: Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0

25.18 USD 0.03 (0.12%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ATH-PA hat sich für heute um -0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.08 bis zu einem Hoch von 25.33 gehandelt.

Verfolgen Sie die Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
25.08 25.33
Jahresspanne
21.60 25.54
Vorheriger Schlusskurs
25.21
Eröffnung
25.15
Bid
25.18
Ask
25.48
Tief
25.08
Hoch
25.33
Volumen
57
Tagesänderung
-0.12%
Monatsänderung
0.32%
6-Monatsänderung
4.35%
Jahresänderung
4.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K