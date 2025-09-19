Währungen / ATH-PA
ATH-PA: Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0
25.18 USD 0.03 (0.12%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ATH-PA hat sich für heute um -0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.08 bis zu einem Hoch von 25.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
25.08 25.33
Jahresspanne
21.60 25.54
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.21
- Eröffnung
- 25.15
- Bid
- 25.18
- Ask
- 25.48
- Tief
- 25.08
- Hoch
- 25.33
- Volumen
- 57
- Tagesänderung
- -0.12%
- Monatsänderung
- 0.32%
- 6-Monatsänderung
- 4.35%
- Jahresänderung
- 4.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K