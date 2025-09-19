クォートセクション
通貨 / ATCO-PH
ATCO-PH: Atlas Corp 7.875% Series H

26.40 USD 0.30 (1.15%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ATCO-PHの今日の為替レートは、1.15%変化しました。日中、通貨は1あたり26.40の安値と26.45の高値で取引されました。

Atlas Corp 7.875% Series Hダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
26.40 26.45
1年のレンジ
24.76 38.53
以前の終値
26.10
始値
26.41
買値
26.40
買値
26.70
安値
26.40
高値
26.45
出来高
8
1日の変化
1.15%
1ヶ月の変化
-0.38%
6ヶ月の変化
5.73%
1年の変化
5.73%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K