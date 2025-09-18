CotizacionesSecciones
ATCO-PH
ATCO-PH: Atlas Corp 7.875% Series H

26.50 USD 0.07 (0.26%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ATCO-PH de hoy ha cambiado un -0.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.50, mientras que el máximo ha alcanzado 26.50.

  • M5
  • D1
  • W1
  • MN
Rango diario
26.50 26.50
Rango anual
24.76 38.53
Cierres anteriores
26.57
Open
26.50
Bid
26.50
Ask
26.80
Low
26.50
High
26.50
Volumen
1
Cambio diario
-0.26%
Cambio mensual
0.00%
Cambio a 6 meses
6.13%
Cambio anual
6.13%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B