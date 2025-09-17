Валюты / ATCO-PH
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ATCO-PH: Atlas Corp 7.875% Series H
26.50 USD 0.07 (0.26%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ATCO-PH за сегодня изменился на -0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.50, а максимальная — 26.50.
Следите за динамикой Atlas Corp 7.875% Series H. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
26.50 26.50
Годовой диапазон
24.76 38.53
- Предыдущее закрытие
- 26.57
- Open
- 26.50
- Bid
- 26.50
- Ask
- 26.80
- Low
- 26.50
- High
- 26.50
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.26%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 6.13%
- Годовое изменение
- 6.13%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.