Währungen / ATCO-PH
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ATCO-PH: Atlas Corp 7.875% Series H
26.40 USD 0.30 (1.15%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ATCO-PH hat sich für heute um 1.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.40 bis zu einem Hoch von 26.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die Atlas Corp 7.875% Series H-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
26.40 26.45
Jahresspanne
24.76 38.53
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.10
- Eröffnung
- 26.41
- Bid
- 26.40
- Ask
- 26.70
- Tief
- 26.40
- Hoch
- 26.45
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- 1.15%
- Monatsänderung
- -0.38%
- 6-Monatsänderung
- 5.73%
- Jahresänderung
- 5.73%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K