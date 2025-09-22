Valute / ATCO-PH
ATCO-PH: Atlas Corp 7.875% Series H
26.40 USD 0.30 (1.15%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ATCO-PH ha avuto una variazione del 1.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.40 e ad un massimo di 26.45.
Segui le dinamiche di Atlas Corp 7.875% Series H. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
26.40 26.45
Intervallo Annuale
24.76 38.53
- Chiusura Precedente
- 26.10
- Apertura
- 26.41
- Bid
- 26.40
- Ask
- 26.70
- Minimo
- 26.40
- Massimo
- 26.45
- Volume
- 8
- Variazione giornaliera
- 1.15%
- Variazione Mensile
- -0.38%
- Variazione Semestrale
- 5.73%
- Variazione Annuale
- 5.73%