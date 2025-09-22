QuotazioniSezioni
ATCO-PH
ATCO-PH: Atlas Corp 7.875% Series H

26.40 USD 0.30 (1.15%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ATCO-PH ha avuto una variazione del 1.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.40 e ad un massimo di 26.45.

Segui le dinamiche di Atlas Corp 7.875% Series H. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
26.40 26.45
Intervallo Annuale
24.76 38.53
Chiusura Precedente
26.10
Apertura
26.41
Bid
26.40
Ask
26.70
Minimo
26.40
Massimo
26.45
Volume
8
Variazione giornaliera
1.15%
Variazione Mensile
-0.38%
Variazione Semestrale
5.73%
Variazione Annuale
5.73%
