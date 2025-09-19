クォートセクション
通貨 / APCB
APCB: Trust for Professional Managers ActivePassive Core Bond ETF

29.88 USD 0.05 (0.17%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

APCBの今日の為替レートは、-0.17%変化しました。日中、通貨は1あたり29.84の安値と29.89の高値で取引されました。

Trust for Professional Managers ActivePassive Core Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
29.84 29.89
1年のレンジ
28.66 30.37
以前の終値
29.93
始値
29.84
買値
29.88
買値
30.18
安値
29.84
高値
29.89
出来高
56
1日の変化
-0.17%
1ヶ月の変化
1.49%
6ヶ月の変化
1.12%
1年の変化
-1.45%
