CotationsSections
Devises / APCB
Retour à Actions

APCB: Trust for Professional Managers ActivePassive Core Bond ETF

29.84 USD 0.04 (0.13%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de APCB a changé de -0.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 29.82 et à un maximum de 29.88.

Suivez la dynamique Trust for Professional Managers ActivePassive Core Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
29.82 29.88
Range Annuel
28.66 30.37
Clôture Précédente
29.88
Ouverture
29.87
Bid
29.84
Ask
30.14
Plus Bas
29.82
Plus Haut
29.88
Volume
92
Changement quotidien
-0.13%
Changement Mensuel
1.36%
Changement à 6 Mois
0.98%
Changement Annuel
-1.58%
20 septembre, samedi